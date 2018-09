Il canottaggio ligure vola in Bulgaria per i prossimi Mondiali Assoluti

Il canottaggio ligure sarà ben rappresentato anche ai prossimi Mondiali Assoluti. In Bulgaria, infatti, da domenica prossima a domenica 16 settembre si celebrerà la massima rassegna iridata e saranno nuovamente tre i vogatori genovesi protagonisti.

Conferma a bordo dell’Ammiraglia per Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis Genova) e Paolo Perino (Fiamme Gialle), cresciuto nella Sportiva Murcarolo. Dopo il quarto posto agli Europei, l’obiettivo è crescere ancora e ripetere l’exploit di Sarasota-Bradenton 2017, il Mondiale concluso con uno storico bronzo.

Otto le barche da affrontare nell’arco del Mondiale. Cesare Gabbia (Elpis Genova) scende dall’Ammiraglia e passa al 2 senza dove remerà assieme a Vincenzo Abbagnale: i due, nel 2014, conquistarono assieme il titolo mondiale Under 23. In Bulgaria, gli azzurri se la vedranno con 24 avversari. L’otto di Perino e Mumolo esordirà mercoledì 12 settembre dopo le 11:30, il primo confronto per il 2 senza di Gabbia sarà domenica 9 dopo le 11.