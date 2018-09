Sanremo. Pallavolo sotto i riflettori anche nel ponente ligure. Dopo il prologo di sabato scorso, quando è andato in scena, presso la sala conferenza Amaie del Mercato dei Fiori di Bussana di Sanremo, il corso di aggiornamento tecnico tenuto da Luca Secchi, coach del Reale Mutua Fenera Chieri (A1 femminile), per la 34a Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore, manifestazione internazionale organizzata dalla Nlp Sanremo, è arrivato il momento delle prime sfide sul campo.

Domani, domenica 30, l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori ospiterà un torneo esagonale Under 14 femminile, a carattere territoriale, con la partecipazione di Bordivolley, San Giovanni Ospedaletti, Riviera Sanremo, Nlp Sanremo, Nsc Imperia e Maurina Imperia. In palio il 3° Trofeo Enrico Chiavari e il pass per il tabellone internazionale del prossimo week end, quando scenderanno in campo anche El Gall Grinzane, Cannes, Albisola e Celle Varazze, oltre alla Nlp, qualificata di diritto quale società organizzatrice.

La Sanremo Cup proseguirà la settimana successiva. Martedì 9, alle ore 18.30, il palazzetto dello sport di Bordighera ospiterà un test match di serie A maschile. Alla vigilia dei rispettivi campionati, si sfideranno i francesi del Nice Volleyball (A1) e gli ambiziosi piemontesi del Vbc Mondovì (A2).

Nel week end di sabato 13 e domenica 14 sarà la volta del tabellone nazionale Under 14 maschile, con otto squadre invitate. Un appuntamento che vedrà al via anche alcune tra le migliori squadre italiane della categoria. Sono attese Lube Civitanova Marche, Colombo Genova, Diavoli Rosa Brugherio, Montichiari, Vbc Cuneo, Villa Oro Modena, Almevilla Bergamo e, in difesa dei colori liguri, il Volley Team Finale.

Tornando al corso di aggiornamento di sabato 22, una cinquantina sono stati i partecipanti all’incontro, dal titolo “La preparazione gara: dai campionati di serie all’alto livello“, cui ha presenziato anche il presidente del Comitato Territoriale Fipav Matilde Falco.

Nella stessa giornata di sabato 22 la formazione del Chieri sarebbe dovuta essere protagonista di un confronto amichevole, contro le transalpine del Saint Raphael. Sfida annullata solo qualche giorno prima a causa di problemi d’organico delle francesi allenate da Giulio Bregoli, coach impegnato in questi giorni sulla panchina della nazionale femminile (è il vice di Mazzanti).