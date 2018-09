I ragazzi del Circolo Velico Ventimigliese ottavi nella classe RS Feva al Trofeo Coni Kinder+Sport

Ventimiglia. Grande soddisfazione per la conclusione a Rimini del V Trofeo CONI Kinder+Sport che ha visto la partecipazione di 17 rappresentative regionali e la vittoria della Liguria (I Zona).

La squadra vittoriosa era composta da Davide Enrico (CN Loano), 2° classificato Techno 293, Alessio Lulli (YC Italiano), 2° classificato O’Pen Bic, e Lorenzo Vassallo e Giorgio Finke (CV Ventimigliese), ottavi nella

classe RS Feva. Il tecnico accompagnatore nominato dalla I Zona era Sergio Vaggi.

Presente alla premiazione il consigliere federale Luisa Franza che si è congratulata con gli atleti e ha lodato l’organizzazione della XI Zona ospitante, di Paolo Collina suo presidente e del Club Nautico Rimini che ha messo a disposizione le imbarcazioni: “Possiamo solo definire il Trofeo CONI Kinder + Sport un grande successo per tutto lo sport giovanile italiano. Lo sforzo organizzativo è stato notevole, basti pensare che si sono fatte confluire a Rimini circa 3500 persone, le si è sistemate negli hotel, tutte hanno avuto maglietta, felpa e zainetto con la propria regione e lo slogan della manifestazione.

La Liguria si è aggiudicata la vittoria per la vela ed i portacolori provenienti dallo YCI, C.N. Loano e C.V. Ventimigliese accompagnati da Sergio Vaggi, sono stati bravissimi. Dobbiamo dire che il merito della vittoria, oltre che alla bravura dei nostri ragazzi, va anche al nostro istruttore che non si è fermato alla prima decisione che vedeva vincitrice l’Emilia Romagna a pari punti.

Ha letto il regolamento, fatto ricontare il punteggio, e vista l’ulteriore parità, assegnare la vittoria alla squadra con il componente più giovane e il più giovane è Alessio Lulli, che ha regatato per la prima volta sull’O’pen Bic ed è arrivato 2°. Bravissimi Lorenzo Vassallo e Giorgio Finke, ottavi in questa loro prima esperienza sul RS Feva e che dire di Davide Enrico che si è scusato per essere arrivato “soltanto” 2° a pari punti col primo!

I fuochi d’artificio che hanno aperto e concluso il Trofeo CONI Kinder + Sport hanno ben rappresentato questo evento, coinvolgente, allegro, fantasioso, sempre diverso ma sempre sinonimo della gioia di vivere dei nostri giovani sportivi”.