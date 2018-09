I primi tram della linea 2 collegano Nizza all’aeroporto: tra tre mesi l’inaugurazione

Nizza. Quella di ieri è stata una giornata importante, per certi versi emozionante, a Nizza per la nuova linea 2 del tram. I primi tram hanno infatti collegato il centro della città con l’aeroporto Nice Cote d’Azur, tre mesi prima della data fissata per la sua inaugurazione ufficiale.

Eppure ieri mattina la solennità del momento è stata garantita dalla presenza e dal discorso di Christian Estrosi, presidente della città metropolitana e sindaco di Nizza che ha inaugurato il cosiddetto ‘asse nord-sud’ della linea T2. L’entrata in servizio, preceduta dalla vera inaugurazione di questo collegamento fondamentale, è prevista nel prossimo mese di dicembre 2018.

Nel giugno 2019 verranno inaugurate le stazioni Alsace-Lorraine e Jean Medecin connessa alla Linea 1, nell’autunno 2019 verrà attivata la linea che termina nella zona portuale e quindi, entro la fine del 2019, il collegamento tra lo strategico quartiere di Saint Isidore – con lo stadio Allianz Riviera compreso – e l’aeroporto internazionale Cote d’Azur.