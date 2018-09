Guasto semaforo in via Pirinoli a Imperia, l’assessore Gagliano: “Già attivati per la riparazione”

Imperia. “Comunico che il semaforo tra Via Pirinoli e Corso Garibaldi risulta momentaneamente fuori servizio per un guasto.

Ci siamo già attivati per risolvere al più presto la problematica. Contemporaneamente abbiamo programmato di sostitutire il dispositivo acustico per non vedenti”. Lo afferma l’assessore alla Viabilità, Antonio Gagliano.