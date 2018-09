Sanremo. Ottimi risultati per l’Avis di Imperia che nella mattinata odierna, per la giornata della donazione, ha raccolto 12 sacche di sangue. Si sono inoltre aggiunti alla grande famiglia dell’Avis 7 nuovi donatori.

Davide Dido Binaggia, portavoce Avis Imperia, commenta così la giornata: ” Mi piace constatare che chi ha iniziato a donare continua a farlo con entusiasmo e costanza. Ringrazio i nostri preziosi donatori di vita, i volontari di Avis Imperia, Giovanni, Valeria, Luca, Maria, Luca e tutte le persone che ci hanno aiutato anche solo indirettamente.

Ringrazio Avis provinciale Savona e nomino il responsabile per il supporto ad Imperia, Valerio i volontari della provinciale Savona, la dottoressa e l’infermiera; ringrazio l’autista dell’autoemoteca Avis Torino, Massimo.

Ringraziamenti speciali al comune di Sanremo per gli spazi concessi e ringrazio tutti i commercianti e tutti coloro che ci ha concesso gli spazi per la nostra promozione con locandine e volantini. Da thalassemico mi faccio portavoce di tutti quelli che come me periodicamente si sottopongono a trasfusioni di sangue per vivere. Un Grazie di cuore a tutti”.