Taggia. Bella giornata di sport e spettacolo quella organizzata dal Comune di Sanremo che venerdì 31 agosto, in

occasione degli eventi della Festa della città, ha riservato alcune piazze alle Associazioni Sportive che hanno accolto la ‘sfida’ e organizzato varie esibizioni.

In Piazza Borea D’Olmo uno spazio è stato allestito per le attività ‘artistiche’ con la presenza degli atleti del Pattinaggio Artistico Sturla (sezione di Sanremo), la Viridis e la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che ha presentato ‘Ginnasticando Sotto le Stelle’ uno spettacolo che viene proposto da tanti anni, con varianti studiate per ogni serata, ma sempre apprezzata dal numeroso pubblico e dai ginnasti che possono vivere dei piacevoli momenti ludico-sportivi senza la componente agonistica presente nelle gare. Gradita la visita del Delegato Coni provinciale Alessandro Zunino sempre vicino alla Associazione.

La serata ha visto la partecipazione dei ginnasti di tutte le discipline da praticate dagli atleti dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, dal trampolino elastico, la ginnastica artistica maschile e femminile, l’acrobatica e la ginnastica ritmica. Ospiti in pedana in questa serata sono state le ginnaste della Asd Fenice Sanremo che, con la loro Tecnica Oxana Ernst, hanno presentato delle colorate coreografie su base ginnica.

La Riviera è sempre disponibile nel collaborare con le altre associazioni anche se non sempre la cosa è possibile, o non sempre si ottengono i risultati ‘sperati’. In questo caso le cose funzionano e si potrà continuare anche in futuro. Mentre stiamo perfezionando gli orari e le sedi di allenamento per la ripresa dei nostri corsi di ginnastica,

sempre il primo obiettivo del sodalizio da perseguire al meglio delle possibilità, continuano gli allenamenti della

sezione di Trampolino che disputerà sabato prossimo a Milano due importanti gare, i Campionati Italiani

Assoluti di Syncro femminile con la coppia Sima Papone / Ludovica Razzoli e la super finale individuale della

Coppa dei Campioni con la junior Sima Papone e la senior Giulia Bellone, ormai veterana di queste competizioni e

importante pedina dello staff tecnico del team del trampolino impegnato anche nel preparare i ginnasti per il

vicino esordio in serie B e C. (ottobre/nov 2018).

Domenica 2 settembre è iniziato anche l’allenamento collegiale nazionale estivo del gruppo gold allieve di

ginnastica ritmica. Presso il polo sportivo del Mercato dei Fiori per l’intera settimana si alleneranno le migliori

15 ginnaste della categoria allieve selezionate in tutta Italia, sotto la guida dei Tecnici Maura Rota e Laura

Lazzaroni. Il Comitato Regionale FGI Liguria, con l’approvazione del Consiglio Federale , ha individuato Sanremo

quale sede di questo importante appuntamento.

L’organizzazione del collegiale è stata supportata dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che, grazie alla collaborazione degli Assessori Nocita ,Faraldi e Il Grande, hanno potuto predisporre un’ospitalità adeguata e mettere a disposizione ben 3 pedane complete (di cui una rialzata) dove le ginnaste si possono allenare al meglio, oltre che vivere una bella esperienza nella Città di Sanremo dove nessuna di loro, in precedenza, era mai stata. Un ringraziamento va anche alle Società Sportive presenti sul Polo del Mercato che hanno concesso l’utilizzo di alcuni spazi per questa settimana.

Questo gruppo di atlete sarà ‘ospite’ della serata di venerdì 7 alle 20 e 30 in Piazzale Chierotti sul lungomare

di Arma di Taggia, messa a disposizione dall’ Amministrazione per eventi sportivi promozionali. La Asd

Ginnastica Riviera dei Fiori proporrà un’ennesima emozionante serata di coreografie con tutte le sue sezioni di

attività in un Ginnasticando Sotto le Stelle a cui siete tutti invitati. Sarà presente un punto informazioni

della Croce Verde Arma di Taggia per illustrare alcuni progetti a scopo benefico.