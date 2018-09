GenovanelCuore, su CharityStars al via l’asta benefica di Stelle nello Sport

Genova. Tutti in campo per Genova! Parte con il botto la speciale asta benefica di Stelle nello Sport, promossa con l’obiettivo di aiutare le realtà colpite dalla tragedia di Ponte Morandi. Stelle nello Sport, il progetto che sostiene e valorizza lo sport in Liguria, ha attivato in due sole settimane più di 20 iniziative ed eventi di raccolta fondi. Un grande gioco di squadra che oggi si arricchisce dell’asta lanciata grazie alla collaborazione di CharityStars.

All’indirizzo www.charitystars.com/genovanelcuore sono disponibili da oggi maglie e cimeli di livello mondiale. Vale già più di 300 euro la maglia ufficiale di Gonzalo Higuain, autografata da molti giocatori rossoneri. Il Milan ha messo a disposizione anche un pallone Puma autografato da tutta la squadra. Genova nel Cuore ce l’ha a maggior ragione Federico Chiesa. La sua maglia viola numero 25 con le firme dei componenti della rosa della Fiorentina vola. Altri due attaccanti cercano il gol per Genova. Si tratta del Papu Gomez, la cui divisa reca anche gli autografi dei suoi colleghi atalantini, e del “Gallo”, Andrea Belotti, punto di riferimento del Torino. La prossima settimana dalla Serie A arriveranno altri cimeli preziosi: le maglie dei campioni di Juventus e Napoli, ovviamente Genoa, Sampdoria, Spezia e tanti altri.

Tante le Nazionali italiane che hanno risposto presente! All’asta c’è la maglia degli Azzurri del rugby e dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) è arrivata la medaglia d’argento commemorativa del centenario. A breve si aggiungeranno le maglie azzurre di Calcio, Basket, Pallavolo, Pallanuoto, Pugilato e altre ancora.

Grande adesione anche dal mondo del ciclismo grazie alla collaborazione dell’Unione Sportiva Pontedecimo, storica organizzatrice del Giro dell’Appennino. In questa sessione c’è il completo da gara della Gazprom-RusVelo, ma in arrivo ci sono le maglie di tanti campioni del ciclismo tra cui Peter Sagan.

Una grande rete solidale in tutto il mondo sportivo ligure e tanti campioni nazionali e mondiali in campo con Stelle nello Sport. Genova è davvero nel cuore di tutti.

Tutti gli aggiornamenti su www.stellenellosport.com/?s=genovanelcuore