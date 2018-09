Sanremo. Futura Sanremo esprime solidarietà ai lavoratori della società New Generation del Casinò di Sanremo che vivono in una condizione di sostanziale precariato.

“Siamo dell’idea che non si debbano più affidare ad altre società se non a quella che gestisce la Casinò SPA decine di lavoratori da cui pretende professionalità senza il compenso dovuto. Non servono progetti ma un ritorno secco ad una gestione diretta in grado di fare piazza pulita di terze figure. Esse non garantiscono il servizio che si addice ad una casa da giuoco seria”.