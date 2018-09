Fratelli d’Italia Ventimiglia: “Il centro destra unito sarà un’alleanza sicuramente vincente”

Ventimiglia. Fratelli d’Italia sezione di Ventimiglia coadiuvati dal segretario regionale Chicco Jacobucci, il segretario cittadino Galluccio Francesco e Ino Isnardi, condividono quanto detto dall’onorevole Flavio Di Muro della Lega, anticipando il loro pensiero.

“Il centro destra unito sarà un’alleanza sicuramente vincente, evitando errori che si sono commessi nel 2014, nelle scelte politiche di persone e programmi che hanno contribuito alla vittoria di questa amministrazione catastrofica, incapace e deludente ritrovandoci nella peggiore gestione degli ultimi 20 anni.

Per le prossime elezioni comunali 2019, dobbiamo partire da una seria alleanza del centro destra, creando e concordando un programma elettorale migliore, che rispetti gli accordi nazionali e che rifletta sui nuovi programmi e sul nuovo candidato sindaco, il quale dovrà essere una persona benvoluta, che crei unità sociale e che soprattutto si impegni per i cittadini e per risollevare la città dal disordine, dalla sporcizia, e dall’incuranza, cose che negli ultimi anni hanno mandato in rovina il nostro comune, nonchè turismo ed economia”.