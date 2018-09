Francese cerca di rubare un vestito, inseguito dalla commessa, fermato da un passante e arrestato dalla polizia

Imperia. La Polizia di Stato interviene per furto in un negozio del centro. Un francese fermato nella flagranza del reato e indagato in stato di libertà.

Sono circa le dieci del mattino quando la dipendente dello storico negozio di abbigliamento di via Cavour chiede l’intervento della Polizia di Stato. Un giovane, approfittando della confusione del momento, si è appena impossessato furtivamente di un capo d’abbigliamento, per poi allontanarsi senza pagare.

L’addetta alle vendite ha intuito tutto: è corsa all’uscita, ha visto un uomo che si allontanava trattenendo nelle mani la giacca appena rubata e l’ha inseguito, tanto da indurlo a lasciar cadere a terra la refurtiva per agevolare la sua fuga.

Dopo aver recuperato il maltolto la giovane donna è rientrata nel negozio. Intanto la Volante della Polizia era stata avvertita e si stava avvicinando a sirene spiegate.

Nel frattempo un passante, che transitava casualmente nelle vicinanze e aveva assistito all’episodio, era intervenuto riuscendo addirittura a fermare il ladro. Quest’ultimo, un francese di 40 anni, ormai certo di averla fatta franca, si dimostrava rassegnato e acconsentiva a farsi riaccompagnare nel negozio. L’intraprendente testimone tuttavia si allontanava subito dopo senza neppure attendere i ringraziamenti del titolare commerciale e poco prima che gli Agenti giungessero sul posto.

La collaborazione dei cittadini, che si rivolgono con fiducia alle Forze dell’ordine è un sostegno fondamentale e utilissimo all’attività di Polizia e questo esempio ne è una ulteriore dimostrazione. L’azione delittuosa, seppur maldestra, senza la pronta reazione di una persona dotata di grande senso civico, e dei poliziotti subito intervenuti, sarebbe andata certamente a buon fine e avrebbe provocato un danno, non di poco conto, all’esercente. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.