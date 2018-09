A causa delle recenti forti piogge e di qualche tombino occluso alcune strade si sono allagate.

In particolare via Braie a Camporosso e corso Arturo Toscanini a Ventimiglia in zona Calandre.Sempre nella città di confine anche l’Aurelia nella frazione di Latte risulta allagata.

Si consiglia prudenza nel caso si debba percorrere quelle vie. In entrambi i casi intervengono i tecnici dell’Anas.