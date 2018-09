Fornero a Sanremo, Berrino: “Io non ho paura delle riforme, ho paura della sua riforma!”

Sanremo. “La Fornero verrà a presentare a Sanremo il libro “Chi ha paura delle riforme”! Bene anzi malissimo, nel rispetto delle idee di tutti e del diritto a renderle pubbliche, io non parteciperò in segno di solidarietà ai 350.000 esodati effetto collaterale della sua riforma.

E continuo a lavorare per cercare di risolvere il problema di quelle migliaia di persone, che pur dopo l’ottava salvaguardia, si trovano per colpa della sua riforma (verso chi moltissimi continuano a provare pura), senza stipendio e senza pensione. Io non ho paura delle riforme, ho paura della sua riforma!”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore regionale alle Politiche attive del lavoro e al Turismo Gianni Berrino.