Sanremo. Rocambolesco inseguimento nelle vie del centro. Verso le 16.30 un giovane magrebino a bordo di uno scooter, si è schiantato contro un auto, all’altezza dell’incrocio tra corso Mombello e via Nino Bixio. Il mezzo a due ruote, inseguito da una volante della polizia, stava percorrendo a tutta velocità la strada che corre parallela alla ciclabile, mentre l’utilitaria da nord.

Lo scooterista, che non si era fermato ad un alt, cadendo, si è ferito ed è stato soccorso dal 118 con un equipaggio di Sanremo Soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che inizialmente avevano perso le sue tracce, dal momento che il magrebino, per fuggire dalle divise, ha imboccato diverse vie del centro in contromano.