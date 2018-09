Fognini vince il torneo di doppio a San Pietroburgo con Berrettini

In un periodo avaro di soddisfazioni in singolare, Fabio Fognini si prende una soddisfazione in doppio vincendo il torneo di San Pietroburgo.

Lo fa in coppia con il miglior giovane emergente italiano, il romano Matteo Berrettini, battendo in finale gli specialisti Jebavy (Rep.Ceca) e Middelkoop (Olanda) al termine di d ue tie-break che hanno molto divertito il pubblico.

In particolare è arrivata la standing-ovation per il tennista di Arma di Taggia quando è riuscito a salvare un set-point nel secondo set con un perfetto colpo tra le gambe, ma anche scambi spettacolari in un match deciso dai dettagli. A fine partita nel corso della premiazione Fabio ha dichiarato di essersi molto divertito e felice per aver nuovamente vinto un titolo in doppio dopo che con Simone Bolelli era anche riuscito a vincere uno slam nel gennaio 2015 agli Australian Open.

Finale doppio: Fognini-Berrettini (Ita) b. Jebavy (Rep.Ceca) – Middelkoop (Ola) 7/6(6) 7/6(4) in 1h 42′.