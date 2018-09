Fognini ko in finale, sogno svanito in Cina

Dolorosa sconfitta per Fabio Fognini nella finale del torneo Atp250 di Chengdu in Cina. L’australiano Bernard Tomic, rientrato nel circuito dopo un 2017 disastroso che lo ha fatto scivolare dal n.17 ad oltre il n.150 ha trionfato nel torneo asiatico ribaltando il pronostico anche grazie ad una discreta dose di fortuna.

Fognini ha avuto la vittoria in mano nell’emozionante tie-break del terzo set: avanti 6/3 e con due servizi a disposizione, si č fatto riprendere per poi fallire una quarta palla-match ed infine perdere 9/7.

Punteggio finale a favore di Tomic 6/1 3/6 7/6 in due ore ed un quarto di gioco. Per Fognini questa era la quarta finale stagionale sempre in tornei Atp250: č la prima finale persa dell’anno dopo aver vinto a San Paolo in Brasile, a Baastad in Svizzera e a Los Cabos in Messico.