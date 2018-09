Sanremo. I nove chef che partecipano al festival di giovedì prossimo, 5 ottobre, al Casinò svelano le proprie carte, ovvero i piatti che realizzeranno in diretta sul palcoscenico del Teatro dell’Opera della Casa da gioco.

I piatti, come da regolamento, avranno una canzone italiana abbinata.

Le creatività sembrano caratterizzare i luoghi di provenienza dei cuochi, ovvero ben sei regioni del nostro paese, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Campania, e si materializzano in antipasti, primi e secondi piatti che saranno esaminati dalla giuria presieduta dal pluristellato Davide Scabin, con madrina dell’evento la bella e brava Cristina Chiabotto.

Ma vediamo i piatti proposti per il Festival degli Chef Sanremo 2018:

Davide Mea (Marina di Camerota): spaghettone con alici di menaica, mozzarella nella mortella e origano

“Le acciughe fanno il pallone” Fabrizio De André

Damiano Dorati (Casteggio): risotto armonizzato dal maestro Vessicchio con ceviche di baccalà

“Canzone per te” Sergio Endrigo – Roberto Carlos

Enrico Priveri (Asti): tartare di fassona marinata agli agrumi, scampo scottato, maionese ai ricci di mare e barbabietola

“Impressioni di settembre” PFM

Marco Rossi (Ivrea): Agnello di cascina in quattro racconti, filetto al barbecue, pancia confit, ravioli, coscia cotta nel fieno

“Per Elisa” Alice

Giorgio Servetto (Alassio): Ricci nell’uovo con aglio di Vessalico, ricci di mare, nero di seppia

“Sapore di sale” Gino Paoli

Emanuele Donalisio (Ventimiglia): noce di capasanta, scaloppa di foie gras, pan brioche, caco e ristretto di volatile

“La terra dei cachi” Elio e le Storie Tese

Diego Poli (Pietrasanta): palamita e pino, rapette e chinotto candito

“Grazie dei fiori” Nilla Pizzi

Marco Volpin (Padova): salmone spritz e popcorn

“Gli anni” 883

Marco Visciola (Genova): tortello Milano-Sanremo, zafferano, ossobuco e gamberi viola

“Triangolo” Renato Zero

Il festival inizia alle ore 20,30, biglietti in vendita presso le casse del Teatro Ariston oppure online sul sito www.sanremocongusto.com.

Rimanendo in tema di show cooking, grazie alla partnership della Regione e della Agenzia In Liguria, ogni giorno nel Villaggio dei Produttori di Pian di Nave si terranno esibizioni e dimostrazioni da non perdere a partire dal 4 fino al 7 ottobre.