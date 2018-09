Fare il pieno in Costa Azzurra, ecco le dieci stazioni di servizio più economiche

Avviso utile per chi si reca spesso nella vicina Francia per fare il pieno, dal momento che lì il carburante costa di meno. Vediamo tra le stazioni di servizio del dipartimento delle Alpi Marittime dove è più economico fare rifornimento.

Il diesel secondo Nice Matin, costa oltralpe 1,4785 euro al litro, lo 0,17 percento in più rispetto alla settimana precedente, secondo i dati settimanali del Dipartimento di transizione ecologico e solidale.

Il litro benzina senza piombo 95 per la parte costa 1,5584 centesimi di euro mentre il super contenente fino al 10% di etanolo (SP95-E10) è sceso a 1, 5320 euro. Devi fare rifornimento ma non vuoi pagare troppo? Non c’è bisogno di cercare. Ecco le dieci stazioni del dipartimento delle Alpi Marittime in cui il carburante è più economico.

DIESEL

Comune punto vendita marca prezzo La Colle-sur-Loup Auredis Leclerc 1.435 Cannes Randis Leclerc 1.437 Mougins Carrefour Market Carrefour 1.437 Le Cannet Kamelia SAS Leclerc 1.439 Nice SAS Nikaiadis Leclerc 1.439 Le Cannet Relais La Frayère Total Access 1.442 Nice Relais Ste Marguerite Total Access 1.442 Nice Lingostière Carrefour 1.442 Colomars Relais Les Vallées Total Access 1.444 Gattières Relais de Carros Total Access 1.444

BENZINA SUPER 95 OTTANI

Comune punto vendita marca Prezzo La Colle-sur-Loup Auredis Leclerc 1.509 Antibes Carrefour Carrefour 1.513 Nice SAS Nikaiadis Leclerc 1.515 Nice Lingostière Carrefour 1.520 Le Cannet Kamelia SAS Carrefour 1.522 Mougins Carrefour Market Carrefour 1.538 Valbonne Carrefour Market Carrefour 1.539 Le Cannet SARL Cheneau Avia 1.559 Cantaron Intermarché Intermarché 1.559 La Roquette-sur-Siagne Intermarché Intermarché 1.559

BENZINA SUPER 98 OTTANI