Export nel mondo, la Liguria è la regione peggiore d’Italia

Liguria. L’Italia è un paese colmo di ricchezze dal punto di vista culinario, manifatturiero e non solo. Ogni regione si contraddistingue per prodotti unici che la rendono riconoscibile in Europa e nel mondo intero, facendone una fonte di vanto per tutti gli italiani e un elemento di attrazione per gli stranieri. Proprio su questi “tesori” si basa uno dei traffici considerati più redditizi dal punto di vista economico: l’esportazione di merci all’estero.

La maggior parte delle regioni italiane punta su questo settore, ottenendo risultati di tutto rispetto, si registrano infatti dati in notevole crescita rispetto al 2017. La situazione per la Liguria però è diversa, infatti si classifica come ultima regione in Italia per esportazioni in giro per il mondo e rispetto allo scorso anno, nel 2018 ha ridotto le proprie esportazioni del 19,6%. Questo è quanto emerge dall’ultima indagine condotta dall’Istat, istituto nazionale di statistica.

I settori in cui la situazione appare maggiormente negativa sono quelli degli articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici le cui esportazioni in un anno sono calate del 131,4%. Seguono computer, apparecchi elettronici e ottici con -44,8%, energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata con -41,8%, prodotti tessili con -40,9% e mobili con -37%.

La situazione migliora se si guardano i dati riguardanti le esportazioni nei paesi europei che in questo caso, rispetto al 2017, sono cresciute del 6,7%. Il dato migliore si registra a proposito delle esportazioni nazionali: la Liguria dunque punta tutto sull’inter nos.