Esordio vincente per Fabio Fognini in Cina

Esordio con vittoria per Fabio Fognini, testa di serie n.1 nel torneo di tennis di Chengdu in Cina.

Ha impiegato un’ora e 37 minuti per sconfiggere, come da pronostico, il belga Bemelmans – n.114 dell classifiche mondiali Atp – con lo score di 6/4 7/6.

Il match era valido per gli ottavi di finale e domattina Fabio giocherà contro l’australiano Matthew Ebden che nel turno precedente aveva eliminato l’altro italiano in gara Matteo Berrettini.

Quasi coetanei, Fognini ed Ebden non si sono mai affrontati in match ufficiali nel circuito Atp: il pronostico è per l’azzurro che nell’eventualità di superare i quarti di finale potrebbe trovarsi di fronte lo statunitense Sam Querrey in semifinale.