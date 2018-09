Esordio assoluto per l’Atletico Argentina in Coppa Liguria: prevale sull’Area Calcio Andora per 3 a 2

Taggia. Esordio assoluto per l’Atletico Argentina a doppio volto: primo tempo in completo dominio di campo e partita, ripresa in affanno. Gli uomini di Stecca avevano trovato subito la via del goal con bomber Siberie, bravo anche nel raddoppio.

A calare il tris prima dell’intervallo ci ha pensato Franzoni con un pallonetto chirurgico a scavalcare il portiere avversario. Nella ripresa cambia tutto e gli armesi soffrono ripetutamente sotto gli assalti dei savonesi. Gli ospiti segnano due goal e colpiscono altrettanti legni. Ora spetta a dirigenti e mister cercare di tenere il buono e scartare quanto di meno valido l’Atletico Argentina ha prodotto in questo scontro.

COPPA LIGURIA: A.Argentina – Area Calcio Andora 3-2

(2’ e 27’ Siberie, 42’ Franzoni, 48’ Pulaj, 68’ Proglio)

A.ARGENTINA: 1.Amoretti, 2.Costantini, 3.Quaglia (dal 56’ 13.De Mare), 4.Muratore A., 5.Alberti, 6.Miatto (c), 7.Muratore S., 8.Alimonti, 9.Siberie (dal 90’ 16.Izetta), 10.Vecchiotti (dal 78’ 15.Carriello), 11.Franzoni (dal 60’ 14.Labricciosa). A disp: 12.Migliano, 17.Karouch. All: Massimo Stecca.

AREA CALCIO ANDORA: 1.Duberti. 2.Scalmato, 3.Stabile, 4.Carattini (dal 72’ 18.Ruggiero), 5.Aramini, 6.Tamborino (dal 45’ 14.Purita M.), 7.Spinelli (dal 58’ 16.Bianco), 8.Zinghini, 9.Serrami (dal 45’ 19.Bogliolo) , 10.Proglio (c), 11.Saia (dal 45’ 20. Pulaj). A disp: 12.Purita E., 13.Acampora, 15.Giannantonio, 17.Carulli. All: Francesco Bogliolo

DIRETTORE DI GARA: sig. Ciro Cortese (IMPERIA)