Sanremo. “Ha paura della riforma chi ha paura di perdere qualche privilegio” così parla Elsa Fornero ai microfoni di Riviera24.it nell’ambito della presentazione del suo libro ai Martedi Letterari del Casinò di Sanremo.

L’inaugurazione della stagione autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo è stata affidata all’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ha presentato il volume: “Chi ha paura delle riforme”. All’incontro ha partecipato lo storico Matteo Moraglia.

“L‘ampliamento dei benefici pensionistici implica un regalo e i regali fatti con i soldi pubblici o corrispondono a solidarietà e sono pienamente legittimi, oppure creano privilegi e allora sono socialmente inaccettabili”, scrive l’ex ministro Fornero nel suo saggio che, con un linguaggio accessibile, spiega i motivi di una riforma non facile da applicare e da accogliere, ma scritta soprattutto per le generazioni future.

Una “riforma” è un insieme complesso di mutamenti intrecciati tra loro, che dispiega i suoi effetti nel tempo: è un cambiamento profondo nel modo di funzionare di un meccanismo giuridico, economico, sociale, istituzionale allo scopo di adattarlo alle esigenze di rinnovamento.

Nella necessità di ideare ed attuare un riforma in questo campo, dunque, il compito della politica, sostiene la professoressa Fornero, deve essere quello di rispettare i requisiti di “un buon sistema pensionistico”: l’adeguatezza (offrire un’adeguata sicurezza economica nell’età anziana, cioè un reddito socialmente sostenibile in gradi di consentire una vecchiaia dignitosa) e la sostenibilità (deve cioè essere finanziariamente sostenibile, ovvero rispettare l’equilibrio tra entrate contributive e uscite per il pagamento delle pensioni). A questi, si aggiunge anche la flessibilità, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti strutturali di natura demografica, tecnologica ed economico-sociale del mondo di oggi.

“Si potrebbe dire, senza paradosso, che la migliore riforma pensionistica ancora da fare è far funzionare meglio il mercato del lavoro”, scrive la Fornero, che ha sempre presente l’orizzonte delle nuove generazioni.

Elsa Fornero, professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stata ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con delega alle Pari opportunità, nel governo guidato da Mario Monti. Il suo nome è legato alla riforma del sistema pensionistico e a quella del lavoro varate durante quella legislatura.

