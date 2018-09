Elisoccorso, il consigliere Garibbo presenta una mozione in consiglio comunale a Imperia

Imperia. Il caso della convenzione del servizio di elisoccorso, che potrebbe non essere rinnovata a fine anno, arriva in consiglio comunale a Imperia.

Il capogruppo di Area Aperta, Vincenzo Garibbo, ha infatti presentato una mozione che impegna il sindaco Claudio Scajola “a mettere in atto tutte le azioni possibili e di Sua competenza, per far si che mediante l’interazione con altri Comuni, enti Provinciali e Regione Liguria, questa decisione venga rivista e si possa avviare un tavolo di confronto con le istituzioni e organismi competenti per definire una nuovo rapporto convenzionale e, valutare anche di poter potenziare un servizio fondamentale ed insostituibile per tutti i cittadini e il territorio”.

La mozione “invita, altresì, il signor Sindaco a farsi promotore di questa iniziativa con tutte le Amministrazioni interessate e la presente mozione venga inoltrata a Regione Liguria, al signor prefetto di Imperia, al capo dipartimento dei Vigili del Fuoco prefetto Bruno Frattasi”.

“Se fosse confermata la volontà di interrompere la collaborazione di intervento tecnico-sanitario con l’ausilio di aereomobili – sottolinea Garibbo – verrebbe meno la garanzia per le comunità liguri di poter contare su un servizio determinante per la salvaguardia e la tutela della vita umana”.