Edilizia scolastica in provincia di Imperia, in arrivo finanziamenti per oltre dieci milioni

Imperia. Oltre dieci milioni di finanziamenti per l’edilizia scolastica, in particolare per l’adeguamento riguardante l’anti-sismica. E’ questo il brillante risultato dalla Provincia di Imperia al termine della partecipazione agli appositi bandi regionali cui ha partecipato l’amministrazione guidata dal presidente Fabio Natta e che ha in Luca Napoli il consigliere delegato al settore, chiedendo il finanziamento di 14 interventi, che sono stati tutti approvati da Genova. Eccoli nel dettaglio:

Graduatoria 1 : interventi per i quali esiste un progetto di fattibilità

1. adeguamento sismico plesso scolastico I.I.S. “C. Colombo” e IPSAAR “ Aicardi-Ruffini” di Via S. Francesco ad Arma di Taggia (denominato ex caserme Revelli ) (€ 800.000,00)

2. adeguamento sismico Istituto d’Arte di Via Agnesi ad Imperia (€ 800.000,00)

3. adeguamento sismico IPSSAR “ Aicardi – Ruffini “ di Via Lungomare ad Arma di Taggia (€ 799.713,24)

4. ampliamento del Liceo “ G. P. Vieusseux” di Via Terre Bianche ad Imperia (€ 1.360.000,00)

Graduatoria 2 : interventi per i quali l’Ente proponente ha dato indirizzo alla progettazione

1. Antisismica “Villa Magnolie” / Liceo “G.D.Cassini” di Via delle Magnolie a Sanremo (€ 800.000,00)

2. Antisimica vecchia sede Polo Universitario – IPC di Imperia (€ 800.000,00)

3. Antisimica IPSAA “ Aicardi – Ruffini” di Via Maccagnan a Sanremo (€ 800.000,00)

4. Antisismica ITIS “ G. Galilei” di Via S. Lucia ad Imperia(€ 800.000,00)

5. Antisimica IPSIA “ G. Marconi” di Via Gibelli ad Imperia (€ 800.000,00)

6. Antisismica I.I.S. “ G. Ruffini “ di Via Terre Bianche ad Imperia (€ 800.000,00)

7. Antisismica Istituto Arte di Via Berio ad Imperia (€ 800.000,00)

8. Antincendio Liceo G. D . Cassini di Sanremo (400.000,00)

9. Antincendio I.I.S. “ C. Colombo”/ IPSIA “ G. Marconi” di Sanremo (€ 400.000,00)

10. Antincendio Liceo C.Amoretti di Sanremo (€ 300.000,00)

La Provincia ha partecipato anche ad un altro bando, questa volta curato dal Ministero (Miur) ottenendo il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica riguardo i seguenti istituti:

· VILLA MAGNOLIE- Sezione del Liceo G.D. Cassini di Sanremo per l’importo di € 12.700,00 ;

· IPC c/o POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE – Imperia per l’importo di € 16.400,00 ;

· IPSIA “G. Marconi” di Imperia per l’importo di € 18.900,00 ;

· ITIS “ G. Galilei” di Imperia per l’importo di € 12.900,00 ;

· Liceo Artistico sezione di Via Berio ad Imperia per l’importo di € 5.950,00.

Il presidente Fabio Natta commenta: “I finanziamenti riguardano criticità degli istituti su tutto il territorio provinciale, e sono il risultato di un lavoro scrupoloso e complesso portato avanti dagli uffici competenti, che ringrazio unitamente al consigliere delegato Luca Napoli, per aver predisposto progettazioni e indicazioni che hanno determinato l’esito della procedura. Ora possiamo guardare al futuro sapendo di poter avere a disposizione i mezzi finanziari che consentono di eseguire quei lavori indispensabili a garantire ambienti di studio sempre più confortevoli e dotati dei necessari standard di sicurezza.

E’ sicuramente un passaggio importante che permette di svolgere una delle nostre funzioni principali con gli strumenti adeguati. Il nostro impegno è stato notevole in questi mesi, e non soltanto per il reperimento dei finanziamenti. A questo proposito vorrei sottolineare ad esempio che quest’estate abbiamo allestito cinque nuove aule all’interno dell’Istituto Ruffini che ospiteranno gli alunni del liceo scientifico e classico “Vieusseux”, arrivando così in pratica all’accorpamento delle classi dei liceali nello stesso plesso: prima quelle classi erano sistemate provvisoriamente nello stabile in piazza Roma presso la Croce Bianca”.