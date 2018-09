Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha punito due società, due dirigenti, un allenatore e tre calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Ammenda di 150 euro al Rapallo “per il comportamento del proprio presidente che, a fine gara, si sporgeva dal cancello che dà l’accesso alla zona antistante il terreno di gioco, urlando ripetute frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara”.

Il Pietra Ligure è stato multato di 50 euro “per aver lasciato aperto il cancello di accesso al terreno di gioco durante la gara, cosa che consentiva ad una persona non identificata, ma indossante la tuta sociale, di entrare nel campo per destinazione, per incitare il proprio portiere; tale persona veniva prontamente allontanata da un dirigente (ammenda ridotta per comportamento fattivo della società)”.

Maurizio Verrini (Rapallo) è stato inibito fino all’8 novembre in quanto “presidente della società, a fine gara, si sporgeva dal cancello che da l’accesso alla zona antistante il terreno di gioco, urlando ripetute frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara”.

Davide Castagneto, dirigente del Rapallo, è stato inibito fino al 4 ottobre. Andrea Cervia, allenatore del Valdivara 5 Terre, è stato squalificato per una gara. Per quanto riguarda i calciatori, Davide Sighieri (Rivarolese) dovrà saltare due partite. Una giornata di stop per Fabio Oliviero (Rivarolese) e Alessio Bisio (Alassio FC).

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

5 reti: Parodi (Vado)

4 reti: Alessi (Cairese)

3 reti: Costantini (Imperia), Zunino (Pietra Ligure)

2 reti: Alvisi (Valdivara 5 Terre), Ilardo (Genova Calcio), Vittori, Capra (Finale)

1 rete: Castagna, Figone (Imperia), Valletta (Valdivara 5 Terre), De Martini, Buono (Genova Calcio), Donato, Napello, Mura, Romei (Rivarolese), Cotellessa, Repetto, Compagnone (Busalla), Cafournelle, A. Rea (Ventimiglia), Saviozzi, Magnani (Cairese), P. Rossi, Costamagna (Albenga), Salzone, Ferrara (Finale), Masi (Sammargheritese), Lunghi (Rapallo), Odasso (Alassio FC), M. Rossi (Rapallo), Battaglia, Venturelli, Provenzano (Angelo Baiardo), Cocurullo (Molassana Boero), Baracco (Pietra Ligure), Donaggio (Vado)