Eccellenza, finisce con un pareggio Alassio-Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Tutto nei sette minuti finali: si può sintetizzare così la seconda di Eccellenza tra Alassio e Ventimiglia Calcio. Pareggio giusto, emozioni concentrate in zona Cesarini con una prodezza finale di Alfonso Rea che ha sigillato l’incontro. I frontalieri si piazzano al decimo posto in classifica, due punti dovuti ad altrettanti pareggi.

La partita è stata molto equilibrata sino all’85’. In seguito ad un cross dei savonesi s’è scatenata una mischia in area del Ventimiglia. Il numero 1 granata Scognamiglio è stato bravo a respingere per ben due volte gli assalti delle “Vespe” ma nulla ha potuto dopo l’ultimo tocco di Odasso. La partita sembrava chiusa.

Durante il recupero Galiera ha però rubato una palla agli avversari ed ha servito Alfonso Rea ottimanente piazzato davanti al portiere Ventrice: colpo di testa imparabile, gol. Finale 1-1.

ALASSIO FC-VENTIMIGLIA CALCIO 1-1 (85′ Odasso, 92′ A. Rea)

Alassio: Ventrice, Oxhallari, Grande, Pastorino, Viganò, Iraci, Sassari, Scaglione, Lupo, Gerardi, Sfinjari A disposizione: Guerrina, Bisio, Vullo, Franco, Ottonello, Bergamini, Trotti, Damonte, Odasso

Ventimiglia: Scognamiglio, Allegro, Serra, Ala, Alberti, Mamone, Cafournelle, Musumarra, Felici, A. Rea, D. Rea A disposizione: Bevilacqua, Ierace, Oliveri, Principato, Trimboli, Sammartano, Eugeni, Galiera