E-bike tour sull’Alta Via del Sale: alla scoperta dell’anello Realdo- Sanson-Marta

Il 23 settembre Monesi Young vi porta a percorrere in e-bike uno dei tratti più citati tra gli itinerari in MTB delle Alpi Occidentali. Una speciale occasione per chi vorrà provare l’utilizzo di una e-MTB in ambiente montano.

Si attraverserà un tratto che è la confluenza della Alta Via del Sale (nota anche come Limone-Monesi), dell’Alta Via dei Monti Liguri, della Ciclovia del Mediterraneo e della nuova Ciclovia dei Liguri. Un itinerario impegnativo, ma fatto con la bicicletta elettroassistita godremo del panorama modulando l’impegno e la fatica.

Si raggiungerà Cima Marta, una delle cime più alte della Liguria (ma ora in territorio francese) partendo da uno dei luoghi più pittoreschi e suggestivi della Liguria di Ponente. Dal Rifugio Realdo la strada rotabile realizzata per servire le cave di ardesia, all’inizio su asfalto, a seguire su sterrato, ci porta alla bassa di Sanson dove si incrocia la strada ex militare Melosa-Garezzo che si seguirà fino alle caserme di Marta. Da qui un sentiero ampio e morbido consentirà di raggiungere la cima da cui godere un meraviglioso panorama a 360°. Qui si farà pausa pranzo (pranzo al sacco a cura dei partecipanti).

Una divertente discesa freeride per fare una puntatina ai balconi di Marta, ritorno alle caserme per scendere alla bassa di Sanson attraverso il percorso alternativo denominato “la cannoniera”. Per ultimo discesa a Realdo dove vi attende una abbondante merenda.

Per partecipare è obbligatorio avere una buona capacità di conduzione della bicicletta. I minorenni possono prendere parte solo se sono accompagnati da un genitore. Sconsigliato per i bambini/ragazzi sotto i 14 anni, gli over 70 o persone con problemi di salute. Per motivi organizzativi le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre giovedì 20 settembre (mercoledì 19 per prenotazione ebike).

ANELLO IN E-BIKE

Difficoltà: E – Escursionistica – BOLLINO ROSSO MY – Impegnativo

Tempi percorrenza: 7 ore +soste

Dislivello: 1300 m

Lunghezza: 37 km ca.

DATI LOGISTICI

Domenica 23 Settembre

h. 8.30 presso rifugio di Realdo nel centro del borgo omonimo.

h 9.00 partenza

h 16.00 arrivo al Rifugio Realdo, con merenda offerta dall’APS Realdo Vive

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Giampiero De Zanet, guida ambientale escursionistica, al cellulare e whatsApp – 339 1183146