Sanremo. Domenica è stato disputato il secondo incontro di Coppa Liguria per le due squadre giovanili del Sanremo Baseball.

Gli under 12 di coach Tarassi hanno perso la partita contro la Cairese per 11 a 2; si sono alternati sul monte di lancio Tommy Tarassi, Filippo Baldan e Samuele Modena e tutti hanno fornito una buona prestazione supportati anche dagli altri giocatori schierati in campo. Modena ha anche battuto una bella “valida” mentre Naty Torre è stato autore di una bellissima battuta tesa, intercettata dall’interbase cairese che nulla gli ha concesso. Coach Tarassi ha anche provato in qualità di ricevitore il giovane Giacomo Lombardi che si è rivelato molto attento fornendo un’ottima prestazione.

Meglio è andata per la compagine Under 15 guidata da coach Bottero. I giovani hanno vinto di misura la partita (sempre contro i valbormidesi) per 6 a 5. Sul monte di lancio si sono alternati Gioele Tarassi e Dodo Avogadri, mentre a ricevere si sono dati il cambio Donato Catalano e Gioele Tarassi. In un match combattuto è stata di rilievo la prestazione di Angelo Arieta.

“E’ da rilevare che – ormai da tempo – i componenti di tutte le squadre sanremesi incontrano i loro avversari di Cairo in un clima di sempre crescente stima ed amicizia, nonostante sul campo debbano essere avversari; il vero spirito sportivo: avversario non significa nemico!” – fa sapere il Sanremo Baseball.