Due sanremesi verso il palco dell’Ariston: ‘’A ottobre canteremo l’inedito al Palafiori’’

Sanremo. Le selezioni di Area Sanremo che si sono tenute il 31 agosto e il 1 settembre a Novara hanno avvicinato due sanremesi al palco della kermesse canora più famosa d’Italia.

Si tratta di Nesibe Caprile e Francesca Ventura. ‘’Siamo arrivate a Novara venerdì mattina alle 10, eravamo 102 ragazzi. Siamo stati divisi in quattro gruppi e poi a giudicare era il presidente dell’orchestra sinfonica di Sanremo Maurizio Cariddi’’ spiega Nesibe.

‘’Sono appena tornata ed è stata un’esperienza bellissima indipendentemente dalla gara, sono stati due giorni pieni di emozioni’’ – racconta Francesca – ‘’Abbiamo fatto degli stage con produttori discografici ma la cosa più bella per me è aver conosciuto persone che sono riuscite ad emozionarmi con la loro sensibilità e modo di essere’’’ . ‘’Ci hanno chiamati a gruppi di venti sul palco e ci dicevano il responso consegnandoci un attestato. Emozionata? Tremavo dalla gioia’’.

Le due ragazze hanno passato fino ad adesso tutte le selezioni, a maggio a Genova e a settembre a Novara, ora il prossimo appuntamento sarà al Palafiori di Sanremo con l’inedito.