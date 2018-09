Imperia. Ci sono anche due ragazze di Imperia tra le trenta splendide finaliste che questa sera, sabato 8 settembre, in piazza Quercia a Trani (BAT) si contenderanno l’ambita corona di Miss Grand Prix 2018.

Si tratta di Alessia Cassini, 19 anni di Imperia, alta 1.75 con l’hobby dell’equitazione e della ginnastica e il sogno di diventare una fashion design, e di Valentina Dinca, 16 anni di Ospedaletti, con la passione per la pasticceria e il sogno di diventare una indossatrice.

Saranno loro a tenere alto il nome della riviera in quella che, domani sera, si preannuncia come un vero e proprio evento grazie ad un “parterre de roi” di grandi nomi tra i quali Jo Squillo, Adriana Volpe, Rocco Barocco, Solange, Emanuela Titocchia, Domenico Manfredi (GF), Serena De Bari (Amici), Marcello Nuzzio e Anna Martynova (Ballando con le stelle) e altri protagonisti del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo.

Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è giunto quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi come una delle più importanti manifestazioni del settore. Da alcuni anni la stessa organizzazione promuove il concorso di Mister Italia che anno dopo anno si è imposto come il più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli.

Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie “star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta Maggiorana. Per restare aggiornati sullo svolgimento della finale nazionale basta collegarsi al web o ai social network. I due concorsi di Miss Grand Prix e Mister Italia sono infatti presenti sia su Fb che su Instagram.