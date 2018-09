Due atleti dello Sport Management a Sanremo per la Coppa delle Regioni 2018

Sanremo. Una bella notizia è stata comunicata agli atleti della divisione triathlon di Sport Management che quotidianamente si allenano nell’impianto di Sanremo. La Fitri (Federazione Italiana Triathlon) ha, infatti, selezionato due atleti della Sport Management per partecipare alla Coppa delle Regioni in programma proprio a Sanremo nel weekend del 22 e 23 settembre.

I due atleti selezionati dal Comitato Fitri del Veneto (regione dove ha sede Sport Management) sono i due giovani liguri Sofia Clavio e Samuele Bernò. Una grande soddisfazione dunque per i portacolori della divisione triathlon di Sport Management e per il tecnico Omar Ascherano, felice per quest’ultimo traguardo raggiunto dai suoi atleti dopo un’annata piena di soddisfazioni. Sempre nell’impianto Sport Management di Sanremo si svolgerà il prossimo sabato 29 settembre l’open day: dalle 14 alle 18 sarà possibile provare gratuitamente tutte le discipline sportive e le altre attività offerte all’interno della struttura: corsi di nuoto, aquagym, hidrobike e nuoto libero.

Questo invece il programma del fine settimana di triathlon a Sanremo: il ricco weekend di gare si apre sabato 22 settembre, giorno in cui si svolgerà il Campionato Italiano Crono a Squadre con la presenza di 10 squadre under23, 19 Junior e 63 Youth. Sempre sabato è in programma la gara individuale categoria Ragazzi valida per il Trofeo Italia, con iscritti 99 maschi e 65 femmine per un totale di 164 atleti.

Domenica 23 settembre sarà la volta della Coppa delle Regioni nella classica formula della mixed relay, che vede

impegnati quest’anno oltre agli Junior e agli Youth anche la categoria Ragazzi in competizione ufficiale. 66

le delegazione regionali al via con 21 squadre nella categoria ragazzi, 34 in quella Youth e 11 in quella Junior.