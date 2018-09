Dopo 9 anni, il vice questore Asturaro lascia Imperia: dirigerà Digos a Frosinone

Imperia. Il vice questore della Polizia di Stato Alessandro Asturaro lascia Imperia. Queste le sue parole di ringraziamento a direttori e giornalisti per il lavoro svolto:

“Nei prossimi giorni lascerò la città di Imperia per assumere il nuovo incarico di Dirigente della Digos della Questura di Frosinone.

Sono stati nove anni intensi e particolarmente impegnativi soprattutto per le diverse emergenze che hanno investito la nostra provincia. Quale portavoce della Questura ho avuto il privilegio di mantenere con voi contatti quotidiani. Attraverso il vostro insostituibile e importante lavoro, ho tentato di trasmettere, sotto la preziosa guida dei Questori con i quali ho collaborato, un’onesta, trasparente e corretta informazione di tutte le vicende, che hanno visto in prima linea le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Imperia, e di tutte le iniziative intraprese a livello locale per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza a tutti i livelli, avendo come prioritario obiettivo il benessere e la tranquillità dei cittadini.

Desidero pertanto esprimervi i miei più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la comprensione dimostrata in questi lunghi anni trascorsi insieme”.