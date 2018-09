‘Dona la spesa’, raccolti 719 chilogrammi di prodotti di cancelleria in provincia di Imperia

Imperia. Ancora un buon risultato per ‘Dona la spesa’, l’iniziativa solidale promossa venerdì 14 e sabato 15 settembre da Coop Liguria e dalle associazioni di volontariato del territorio e dedicata, in questa occasione,

alla raccolta di materiale didattico.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 11,5 tonnellate di prodotti (penne, quaderni, matite, colori, temperini, gomme, ecc…), acquistati e donati dai Soci e dai consumatori per aiutare le famiglie in difficoltà. Un risultato che supera quello già ottimo del 2017 (10 tonnellate).

Nei punti vendita Coop presenti a Imperia, Sanremo e Ventimiglia, sono stati raccolti complessivamente 719 chilogrammi di prodotti. La raccolta ‘Dona la spesa’ integra le molte iniziative che il mondo Coop già propone alle famiglie con bambini in età scolare e alle stesse scuole:

– la raccolta di bollini ‘Coop per la scuola’, che mette a disposizione degli istituti scolastici strumentazioni e materiali didattici e che lo scorso anno ha distribuito premi per più di 750 mila euro;

– il concorso ‘L’acqua siamo noi’, legato a Coop per la scuola e aperto a tutti gli istituti di ogni ordine e grado (info su www.cooperlascuola.it);

– un vasto programma di attività didattiche gratuite sui temi dell’educazione al consumo critico e consapevole, consultabili sul sito www.saperecoop.it, quest’anno completamente rinnovato. Il prossimo appuntamento con ‘Dona la spesa’ è per sabato 13 ottobre, quando si svolgerà una nuova raccolta di generi alimentari di prima necessità.