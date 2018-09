Don Bosco Vallecrosia Intemelia, open day a Camporosso per il settore giovanile

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia è pronto ad iniziare la nuova stagione calcistica 2018/19.

L’apertura stagionale delle attività per tutte le leve del settore giovanile si terrà domenica 16 settembre alle 15 presso l’impianto Zaccari a Camporosso. Per l’occasione saranno presenti anche i tecnici e i dirigenti del Torino FC Academy, che inaugureranno così, insieme allo staff tecnico e dirigenziale societario, il terzo anno di affiliazione. Tutte le categorie verranno coinvolte in mini partite.

Nella stessa giornata alle 10 presso la stessa struttura dello Zaccari si terrà inoltre la I sessione di aggiornamento e formazione del progetto Torino FC Academy riservata ai tecnici del Don Bosco Vallecrosia Intemelia per la stagione 2018/2019. La sessione prevede una lezione in aula e sul campo.