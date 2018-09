Domenica 23 settembre lo “Sport Family Day” sbarca a Bordighera

Bordighera. Dopo la prima e unica edizione svoltasi nel 2017 a Imperia e a una sola settimana di distanza dal successo riscontrato a San Bartolomeo al Mare, il Coni Imperia, ideatore del progetto, porta a Bordighera, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le società sportive locali, l’evento sportivo aperto a tutti “da vivere e condividere in famiglia”.

Una formula innovativa, capace di coinvolgere bambini di tutte le età, coadiuvati da tecnici qualificati e per mezzo di idonee attrezzature, in attività propedeutiche all’attività sportiva di varia tipologia con la particolarità rappresentata dal coinvolgimento attivo di almeno un famigliare o adulto accompagnatore disposto a mettersi in gioco, a partecipare e a condividere il divertimento.

Domenica 23 settembre, dalle 15 alle 18, sarà possibile prendere parte gratuitamente all’evento, previa iscrizione presso lo stand Coni, e cimentarsi in un percorso multidisciplinare non competitivo suddiviso in diverse stazioni, ciascuna delle quali corrispondente a una diversa disciplina sportiva, nell’ambito delle quali tutti i partecipanti, bambini e adulti, potranno confrontarsi con prove e sfide preparate per l’occasione.

Due stazioni in particolare, la “scuola di tifo” ed il “Gioco Coni”, predisposti dallo staff tecnico del Coni Imperia, offriranno esperienze innovative di gioco con finalità formativa. Il completamento del percorso e di tutte le prove, certificato dall’obliterazione dell’apposito passaporto sportivo distribuito a tutti al momento dell’iscrizione, darà diritto al ritiro di un simpatico gadget.

Tra le società sportive che saranno certamente presenti si segnalano: Circolo Nautico Bordighera, Gentlemen Motoclub Bordighera, GS Tennis Tavolo Bordighera 1948, Bordighera Volley, Yoshin Ryu, Rari Nantes Bordighera, Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori.

Il programma: locandina SFD Bordighera