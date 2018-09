Domattina black-out elettrico in centro a Sanremo

Sanremo. Sembra siano stati riaffissi gli avvisi dell’Amaie nel centro di Sanremo per comunicare una parziale interruzione dell’erogazione dell’elettricità.

Nei primi avvisi era infatti presente un evidente errore dato che si indicava la data di venerdì 20 settembre per il giorno del black-out. Invece si tratta delle prime ore di venerdì 21 settembre, dalle 0,00 alle 6: l’Amaie toglierà la corrente per lavori finalizzati a migliorare la qualità del servizio.

Le zone interessate alla mancanza di corrente elettrica nelle primissime ore di domattina sono via Matteotti, via Mameli, Piazza Borea d’Olmo, via Roma e via Volturno, ma solo dove si trova posizionato l’avviso.