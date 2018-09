Dolori a una costola, finisce al pronto soccorso di Sanremo il critico Red Ronnie

Sanremo. Il volto più noto della critica musicale italiana questo pomeriggio è stato costretto a far visita al Pronto Soccorso dell’ospedale “Borea” per forti dolori a una costola. Stiamo parlando di Red Ronnie, a Sanremo per presentare un evento privato.

Nulla di grave, «ma ho un male tremendo», ha lamentato il conduttore ed esperto musicale con una “Stories” condivisa sul suo profilo Instagram.

«Credo di essermi rotto una costola filmando i Tinturia ad Agrigento. Adesso mi hanno fatto i raggi, sto aspettando l’esito –ha spiegato ai ai suoi “seguaci” dopo aver pubblicato anche su Facebook una fotografia con il braccialetto ospedaliero identificativo –.

L’esito è che una vecchia costola che non si era saldata bene che mi ero fratturato filmando Cremonini si è riacutizzata. Insomma ho dei dolori, ho cancellato un po’ di impegni».