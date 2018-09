Dolceacqua, il grande gesto della famiglia di Christian Lorenzi

Dolceacqua. Ieri pomeriggio la scuola di Dolceacqua ha ricevuto in dono un defibrillatore dalla famiglia e dagli amici di Christian Lorenzi, giovane del paese scomparso lo scorso anno.

Quest’estate era stato organizzato un torneo di calcio, in memoria del ragazzo, con la collaborazione dell’unione sportiva del paese e col ricavato della manifestazione si è potuto acquistare questo oggetto fondamentale per i bambini della scuola e per la Comunità.

Toccante la cerimonia di ieri, dinnanzi ai genitori di Christian, ad Alessio Sisinni e Andrea Callegari, in rappresentanza del gruppo di amici, al sindaco Fulvio Gazzola e all’assessore Roberto Piantoni, al presidente della sportiva Pasqualino Ricetti, alla preside Maria Teresa Gorlero, al presidente d’istituto Paolo Rondelli e ad una rappresentanza di allievi ed insegnanti che hanno accolto con un applauso il dono.

Con questa nuova installazione, oggi sono tre i defibrillatori presenti nel Comune di Dolceacqua.

[Nella foto un momento del torneo in memoria di Christian Lorenzi]