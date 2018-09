Dolceacqua. Grande partecipazione di pubblico ieri a Dolceacqua in occasione della ‘Sagra dei friscioi’ uno degli ultimi appuntamenti del Calendario estivo del paese dei Doria. Un tempo non proprio estivo, con pioggia ad intermittenza, non ha scoraggiato le centinaia di persone che si sono riversate nella piazza Mauro davanti alla Chiesa dove è stato allestito il punto vendita per le frittelle di baccalà, zucchine trombette e mele protagoniste della sagra. Il tutto accompagnato da un bicchiere di Rossese e dalla musica dei Full Optional che hanno preceduto l’esibizione di Andrea Di Marco, comico e cabarettista noto in tv. Tra i volontari che hanno fritto migliaia di friscioi c’era anche il sindaco Fulvio Gazzola.