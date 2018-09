Sanremo. Sono arrivate in apertura del consiglio comunale di questa sera le rassicurazioni del sindaco Alberto Biancheri ai dipendenti della New Generation, la società esterna che gestisce per conto del Casinò il servizio di bar e ristorazione della Casa da gioco.

Una ventina di lavoratori ha formato una delegazione che ha incontrato il primo cittadino poco prima dell’inizio del consiglio.

“Proprio oggi – ha spiegato il Biancheri – è stato raggiunto l’accordo tra il Cda e la New Generation. Casinò Spa ha attivato l’articolo 9 della convenzione e subentrerà alla società nel pagamento degli stipendi, fino alla scadenza dell’appalto”.

Il Casinò Municipale salderà anche gli arretrati, per poi rivalersi sulle fatture da pagare al gestore privato.

Vicinanza a nome dell’Amministrazione è stata espressa dal presidente Alessandro Il Grande.

I 48 dipendenti della New Generation avevano incrociato le braccia alcune settimane fa dopo il mancato versamento di tre mensilità.