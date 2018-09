Diano Marina. Sono la colonna portante del commercio di Diano Marina. Sono i 44 esercizi storici, con quaranta e più anni di attività continuativa (stessa famiglia e stesso ramo merceologico) alle spalle, cui domenica pomeriggio l’amministrazione comunale e l’associazione Vivi Diano Marina con noi hanno consegnato una targa di riconoscimento.

Una cerimonia, svoltasi in corso Roma e presentata da Roberto Guidarini, che è stata molto partecipata e apprezzata, durante la quale è stata ripercorsa un po’ di storia della città e non sono mancati, oltre a tanti applausi, momenti di commozione. Commozione anche durante la consegna a Gianni Ferrari (milite con più anni di anzianità all’interno

della sezione dianese della Croce Rossa Italiana) della Targa in memoria di Roberto Viale, prima edizione di un riconoscimento per l’impegno nel volontariato.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Giacomo Chiappori, il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi, l’assessore al commercio Barbara Feltrin, l’assessore al bilancio Luigi Basso e il presidente del consiglio comunale Ennio Pelazza. Insieme a loro, Loredana Este, presidente dell’associazione Vivi Diano Marina con noi, che ha organizzato, con notevole successo, la due giorni che comprendeva l’iniziativa Sull’onda di settembre e la Notte Bianca. In platea vari ospiti, autorità civili e militari, tra cui la comandante della Polizia Municipale, Daniela Bozzano.

Questo il lungo elenco delle attività premiate con la “Targa Esercizio Storico” e i relativi titolari: Pasticceria Martinotti (Carlo e Violetta Orvieto), La Taverna dal 1957 (Francesca La Gamba), Sorelle Simoni (Marisa e Silvana Simoni), Renè Hair Stylist (Renato Iacona), Gioielleria Mignano (Antonio Mignano), Irene Calzature (Irene Vernocchi), Calzature Lucifredi (Sergio Lucifredi e Rosanna Damonte), Gioielleria Murabito (Ugo e Angela Murabito), Gioielleria Desiglioli (Nino Desiglioli), Farmacia Sciolli (Dino Sciolli), Farmacia Guglielmi (Paola Guglielmi), Elettron (Piero Garibaldi), Cartoleria Balilla (Giorgio Bellei), Foto Ottica Carletto (Francesco Damele e Piera Costa), Porinelli (Eugenia Ardissone), Immobiliare Blengino (Gianni Blengino e Giovanna Giordano), Torrefazione il Chicco (Danilo Pissarello), Foto Principe (Gianni e Stefano De Lorenzi), Pelletteria Claudia (Claudia

Silvestri), Pizzeria da Gianni (Gianni Surace), Kim Tours (Giuseppe Pirrone), Pizzeria O Sole Mio (Arcengelo, Antonino, Lucia e Rita Frisina, Giovanna Costagrande), Da Franca (Giovanni Bonaduce e Rosaria Failla), Rossi (Desio Rossi), A Bitega du Pan (Franco Alciatore), Benso Panetteria Pasticceria (Giovanni Benso), Centro del Formaggio (Giuseppe Tarable), Bar Sito (Luigi Bianchi Carenzo ed Edda Pittaluga), La Biobottega (Patrizia Brugnone e famiglia), Colorificio Hermes (Cristina Di Palo), Lavanderia Roma (Vittoria Brunengo), Panificio Gaggero (Bruno Gaggero), Barbarino (Marco e Nicoletta Barbarino), Calzature Scuzzarella (Marco e Paola Scuzzarella), Profumeria Andreina (Adua e Andreina Rossi), Mobili Brianteo (Francesco, Donatella e Loredana Brianteo), Parrucchiere per uomo Pino (Enzo Giordano), Coiffeuse Antonietta (Maria Antonietta Lorenzo), Franco e Marco I Parrucchieri (Franco Gramondo), Panificio Lanini (Nelli Colombera), K&G (Caterina Stellitano), Edicola Mambrini (Rita Mambrini), Edicola della Stazione (Luciano Incardona e Maria Pia Bosio).

Nel frattempo sono state identificate altre cinque attività con gli stessi requisiti, che saranno premiate in una prossima occasione. Si tratta di Tintoria Amica, Ugo Articoli per la pesca, Parrucchiera Pinuccia, Cavalleri Articoli per la casa e Tabaccheria Viviano.