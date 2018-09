Diano Marina, incendio in un appartamento: donna in ospedale

Diano Marina. E’ di una donna trasportata in ospedale in stato di choc, di una stanza annerita e di un appartamento invaso dal fumo il bilancio di un principio di incendio divampato in una palazzina di via Santa Lucia.

I danni causati dalle fiamme, spente ancor prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, non sarebbero ingenti. Fortunatamente non si registrano feriti. La donna che si trovava all’interno dell’alloggio è stata accompagnata in ospedale dalla Croce Rossa di Diano Marina: per lei solo tanto spavento.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri.