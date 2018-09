Diano Marina, il gruppo di studio Teilhard de Chardin organizza una serata di riflessione

Diano Marina. Il gruppo di studio Teilhard de Chardin organizza per la serata di sabato 15 settembre nella Sala Don Piana, opere parrocchiali, situate in via Lombardi e Rossignoli una serata di riflessione.

Il programma

– alle 20.30: apertura ed accoglienza dei partecipanti

– alle 20,45: ”Cosmologia ed astrofisica: dall’infinitamente grande la nuova rivoluzione scientifica” (con proiezione di diapositive)

Relatore: prof. Marco Castellani astrofisico

– alle 21,30: intermezzo

– alle 21,45: “L’evidenza dello spirituale nell’ascesi verso la Realtà-Verità”

Relatore : Prof. Paolo Mirabella teologo

– alle 22.30: dibattito

– alle 23.15:conclusione e saluti

La cittadinanza è cordialmente invitata.