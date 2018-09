Diano Marina, ambulante senegalese non espone prezzi: dovrà pagare 2mila euro di multa

Diano Marina. Dovrà pagare 2mila euro di multa, un ambulante senegalese, abitante a Imperia, pizzicato dagli agenti della polizia locale che lo hanno multato per non aver esposto il prezzo di alcuni prodotti di bigiotteria messi in vendita. Gli agenti hanno poi sanzionato, per 5mila euro, un bengalese che, senza regolare autorizzazione, vendeva macchine da cucire portatili.

Effettuate verifiche anche sul personale di un ambulante siriano e su un cinese.