Diano Marina. Terzo e ultimo appuntamento dell’estate, sul palco di Villa Scarsella, domani, mercoledì 5 settembre (ore 21, ingresso libero), per la Banda Musicale Città di Diano Marina, diretta dal M° Nadia Spagnolo, da circa un anno e mezzo alla guida dell’ensemble. Il concerto, dal titolo “Ciak si gira”, sarà un vero e proprio un viaggio per il mondo tra famose colonne sonore e capolavori immortali. Non mancherà l’interpretazione di Arrivederci Diano, brano composto da Giorgio Santiano. Uno spettacolo che non mancherà di deliziare, come di consueto, turisti, residenti e tutti gli amanti della musica. La banda cittadina sarà protagonista anche domenica in frazione Diano Gorleri in occasione della Festa patronale di San Nicola.

Sempre domani, ma nell’area spettacoli del Molo delle Tartarughe, dalle ore 21.30, gran finale per

Balliamoci l’estate, lo spettacolo dello showman dianese Gianni Rossi, che ha tenuto banco da inizio

luglio per volte alla settimana. Oltre 25 gli appuntamenti andati in scena, sempre con tantissime

persone, giovani soprattutto.

Questo il programma delle iniziative previste da oggi a fine settimana.

Martedì 4 settembre:

Buon compleanno Museo

apertura straordinaria ad ingresso gratuito del Museo Civico

Palazzo del Parco – dalle ore 21 alle 23

Diano in musica (penultimo appuntamento dell’estate)

live music con band e dj (Nando Rizzo, Premiata Banda, Victory, Robert Dj)

Centro cittadino – ore 21.30

Mercoledì 5 settembre:

Ciak si gira

concerto Banca Città di Diano Marina

Villa Scarsella – ore 21

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Venerdì 7 settembre:

Alla scoperta di Diano Marina

visita guidata al centro cittadino (patrimonio storico-artistico)

Palazzo del Parco – ore 10 – attività a pagamento

Festa di fine estate

Festival gourmet del cibo di strada e live show

Centro cittadino – dalle 10 alle 24 (spettacolo musicale alle ore 21)

Sabato 8 settembre:

Festa di fine estate

Festival gourmet del cibo di strada e live show

Centro cittadino – dalle 10 alle 24 (spettacolo musicale alle ore 21)

Giochi in legno

attività per bambini e famiglie (a cura Ass. Stella Polare)

Anfiteatro passeggiata – dalle ore 16 alle 19

Domenica 9 settembre:

64^ Mostra Mercato Venatoria

Via Colombo e largo Cambiaso – dalle ore 7

Festa di fine estate

Festival gourmet del cibo di strada e live show

Centro cittadino – dalle 10 alle 24 (spettacolo musicale alle ore 18 e 21)

Festa Patronale di San Nicola

Santa Messa e processione, con la presenza della banda cittadina

Frazione Diano Gorleri – ore 16

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina:

– Ufficio Iat – via Genala: aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it