Diano Arentino. Si è alzato in volo questo pomeriggio intorno alle 16 l’elicottero dei vigili del fuoco per recuperare un motociclista caduto in frazione Evigno.

L’incidente, avvenuto con la motocross, è capitato in zona impervia, tanto da rendersi necessario l’intervento degli uomini del 115 e dell’elicottero Drago.

Il ragazzo, protagonista della caduta, avrebbe riportato una rottura della spalla e non sarebbe in pericolo di vita.