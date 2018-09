Sanremo. Si è conclusa questa pomeriggio la Transalp Limone-Sanremo, manifestazione cicloturistica, promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La via del sale A.S. Dilettantistica, che dalle Alpi arriva sino al mare.

E’ partita ieri sera da Limone Piemonte la Transalp in notturna, che è la novità di quest’anno, riservata alle E-Bike e percorribile solo con l’ausilio del gps. Coloro che hanno affrontato la Transalp Classic con bici muscolari hanno percorso 8 ore in sella per 95 km di sterrato. Coloro che invece hanno partecipato alla l’E-Transalp Experience, riservata alle bici a pedalata assistita,hanno pedalato per 8 ore lungo 110 km di sterrato.

Gli sportivi sono stati accolti calorosamente e con un buffet finale al bar Sud Est sulla passeggiata a mare nei pressi di Portosole.

Ha preso parte alla manifestazione cicloturistica anche il consigliere regionale Gianni Berrino: “E’ sempre un bel percorso con panorami mozzafiato. Abbiamo fatto la strada con la maglietta di Genova nel cuore, un motivo in più per portarla in giro tra Piemonte e Liguria. E’ una bella manifestazione da ripetere, magari nel mese di giugno“.

Presente anche il consigliere Eugenio Nocita: “E’ un ottimo evento arrivato alla sua terza edizione, una bella esperienza, oltre all’aspetto sportivo c’è da sottolineare quello turistico che unisce due territori vicini, il Piemonte e la Liguria“.

La gara quest’anno si inserisce all’interno dell’E-Bike Festival, una tre giorni di eventi a Limone dedicata alla biciclette elettriche. Dal 31 agosto al 2 settembre il centro storico accoglierà infatti numerosi stand con assortimento di bici, abbigliamento e accessori per le due ruote dei migliori marchi e test gratuiti sulle e-bike, con musica, intrattenimento e degustazioni per tutti.