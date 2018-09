Ventimiglia. Ognuno di noi ha una passione. C’è chi ama praticare equitazione, c’è chi dipinge e c’è chi, come Marco Maiolino, ama la fotografia.

“Questa mia passione è nata facendo viaggi in paesi lontani come il Brasile e Cuba con la mia famiglia“, racconta Marco. “Dai panorami mozzafiato sono poi passato a fotografare sfilate ed eventi di beneficenza in provincia. Seguo in modo particolare le ragazze della zona impegnate in varie sfilate che desiderano diventare modelle. Quest’estate ad esempio mi sono occupato dei concorsi di Miss bikini ad Isolabona, presso il Camping delle rose, e Miss Grand Prix, organizzato dal fotografo Domenico Messena. Per l’occasione l’ho affiancato e mi ha insegnato molte tecniche per potermi migliorare“, afferma.

Marco ci tiene a precisare che l’unico elemento a muoverlo è la passione per questo strumento e non certamente il ricavo: “Il mio è un hobby, non un lavoro. Mi dedico tutto il giorno alla gestione del mio bar/ristorante Centrale 2000 a Ventimiglia e per me la fotografia è una passione da cui non percepisco alcun ricavo“, spiega Marco.

Di recente il fotografo ventimigliese ha compiuto un passo per lui molto importante:”Insieme ad un amico, che ha il mio stesso hobby, ho aperto un mio studio fotografico dove posso sviluppare le mie fotografie e dedicarmi a ciò che amo fare“.

Non solo sfilate, infatti Marco segue molti degli eventi che si tengono in provincia: “Nei giorni scorsi sono andato al castello di Dolceacqua per fotografare uno spettacolo teatrale e ogni anno nella settimana del Festival della canzone italiana immortalo le numerose celebrità che si ritrovano nella città dei fiori per quest’occasione speciale“. Non solo manifestazioni, Marco collabora molto spesso anche ad iniziative benefiche con la Croce Verde Intemelia, la Croce Azzurra, il canile di Ventimiglia e l’associazione Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori.

Nel corso degli anni ha preso parte anche ad alcuni corsi di perfezionamento con fotografi professionisti della zona che gli hanno insegnato alcuni trucchi del mestiere, anche se Marco preferisce imparare direttamente sul campo.