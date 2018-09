Da Sanremo parte la decima edizione della “Hardalpitour”

Sanremo. A settembre torna, dopo il successo della nona edizione, la Hardalpitour. La città dei fiori è stata infatti riconfermata come sede di partenza per la manifestazione che andrà in scena dal 7 al 9 settembre. Il primo tratto di percorso sarà nell’entroterra ligure attraverso i comuni di Bajardo, Apricale e Pigna: un itinerario molto suggestivo che i partecipanti alla nona Hat hanno già avuto modo di apprezzare. Poi si sposterà verso il Piemonte, l’arrivo è infatti previsto a Sestriere.

Si inizierà giovedì 6 settembre a Sanremo con la manifestazione Hat Ecobike Challenge. I partecipanti partiranno dalla pista ciclabile e raggiungeranno San Lorenzo dopo aver percorso 20 km. Nel pomeriggio verso le 15, dopo un lauto ristoro, ripartiranno per raggiungere nuovamente Sanremo.

Venerdì 7 settembre inizierà la manifestazione con il check-in dei partecipanti per la Hardapitour Extreme, Classic e Discovery. Le iscrizioni si terranno solo nel pomeriggio dalle 12 alle 19. Alle 18 vi sarà un aperitivo di benvenuto, mentre alle 19.30 inizierà la cena dei partecipanti alla Hat Extreme presso la struttura coperta. Alle 21, briefing presso il Casinò per tutti i partecipanti alla Hardalpitour Classic, Extreme e Hat. A seguire serata Hat Sponsor Gallery con la presenza di prestigiosi personaggi del mondo dei viaggi e del turismo avventura. Alle 23 partirà l’Hardalpitour Extreme presso il piazzale.

Sabato 8 settembre alle 10 partiranno invece i partecipanti della Hat Discovery. Dalle 13 partiranno infine i gruppi Hat Classic presso il piazzale raduno. L’arrivo della Hat Discovery a Limone Piemonte è previsto verso le 18. Domenica 9 settembre è previsto invece, dalle 12, l’arrivo a Sestriere dell’Hardalpitour Discovery, Classic ed Extreme. Nel pomeriggio infine verranno premiati i partecipanti rappresentanti delle categorie che hanno concluso la manifestazione.

Possono partecipare alla manifestazione solo i piloti facenti parte di un gruppo composto da tre-quattro motociclisti. Ciascun pilota del gruppo deve provvedere individualmente sia alla propria iscrizione tramite modulo online, sia al pagamento tramite bonifico. Non sono ammesse iscrizioni di piloti singoli senza gruppo preventivamente formato, ad eccezione della Discovery.