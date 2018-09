Da Sanremo a Lerici, il foulard della Musica di Daphné è un “ponte simbolico” tra Ponente e Levante

Sanremo. Il foulard Musica, della Maison Daphné, da Sanremo è approdato a Lerici alla manifestazione Suoni dal Golfo, palco di esordio di molti giovani musicisti di talento. Note musicali e fiori su seta, per un foulard che parla di musica e di Liguria, dedicato al bellissimo Golfo dei Poeti e alla seconda edizione del Festival ideato e diretto dal Maestro Gianluca Marcianò ed il violinista Maxim Novikov in collaborazione con Mario Profumi. Il Foulard Musica è stato realizzato in sinergia con l’Orchestra Excellence.

Ospite d’eccezione Carly Paoli che ha ricevuto l’esclusivo Foulard durante la serata finale del 31 agosto. Due settimane di concerti e performance artistiche che hanno fatto della musica classica un’eccellenza alla portata di tutti, quest’anno, il Festival di musica e poesia ha portato con sé artisti internazionali dalla riconosciuta fama che hanno affiancato giovani talenti emergenti. Quaranta concerti, sessanta solisti di fama mondiale, oltre sessanta elementi orchestrali provenienti da oltre venti nazioni (Orchestra Excellence), tra i numerosi appuntamenti, la prima italiana dell’opera di Franz Liszt Sardanapalo e l’unica data italiana del tour di Thiago Soares, primo ballerino del Covent Garden di Londra.

In Liguria la creatività è una sfida e la valorizzazione del territorio è l’arma per conquistare l’eccellenza. La Maison DAPHNÉ ha preso parte con orgoglio alla manifestazione per celebrare la Liguria dell’Eccellenza musicale in tutte le sue forme e valorizzare una manifestazione che è diventata un vero e proprio strumento di promozione del territorio.